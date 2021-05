Air France investe sul Belpaese, per la summer arriva il Pisa-Parigi

Tra i vettori che credono nelle potenzialità della destinazione Italia c’è Air France, che ha deciso di aumentare i voli dal nostro Paese collegando, dal 5 luglio al 29 agosto, l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa al parigino Charles de Gaulle.

“La situazione epidemiologica in Europa e il proseguire spedito in tutto in Vecchio Continente del piano vaccinale - spiega Stefan Vanovermeir, dg Air France-Klm East Mediterranean - ci fanno ben sperare in una certa vivacità del settore turistico durante la stagione estiva, quanto meno sul medio raggio”.



Gli orari

Il nuovo collegamento sarà operato il martedì, il giovedì e la domenica in A318 con una capacità di 131 posti e partirà da Pisa alle 18, con atterraggio a Parigi alle 19,50. Il ritorno è previsto alle 15,25, con arrivo alle 17,15. “I passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello di Pisa - continua Vanovermeir - potranno connettersi al network globale di Air France e i turisti raggiungere più facilmente una delle regioni più belle del mondo e la sua splendida costa”.



Biglietti modificabili

Per tutti i viaggi fino al 31 dicembre 2021 i biglietti sono modificabili al 100% e i clienti possono quindi variare la prenotazione gratuitamente, oppure ottenere un credito rimborsabile se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente può scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un voucher di credito, anch'esso rimborsabile se non utilizzato.