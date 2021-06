Air France, la semplicità di un messaggio

Le compagnie aeree rialzano il muso dell’areo. Si decolla o almeno si cerca di volare con un traffico degno di nota. In questo inizio d’estate si nota che qualcosa torna all’antico, perché i vettori riprendono a comunicare sui media. Non era scontato.

Mesi e mesi con i jet fermi in pista in attesa di capire se test o vaccini sarebbero stati capaci di vincere la battaglia sul Covid-19.

Così, può apparire quasi strano vedere la pubblicità di Air France sui quotidiani nazionali con uno slogan semplice: “È sempre il momento giusto per volare”.



Con una spiegazione chiara che, come in molti altri casi, dice che puoi prenotare e modificare sino alla data di partenza.



Questa lunga e terribile stagione ha lasciato sul campo tante cose e normative. Per qualche tempo sarà possibile modificare e cambiare sino all’ultimo. Ma non abituatevi troppo…