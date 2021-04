Parigi-Bari, da fine maggio Air France volerà anche su Orly

Parigi e Bari sempre più vicine. Dopo il ripristino dei voli Air France sullo scalo di Charles De Gaulle, dal 31 maggio la capitale francese sarà raggiungibile anche attraverso l'aeroporto di Orly.

Secondo la programmazione, dal 15 al 30 aprile ci saranno 2 voli settimanali Bari-Parigi Cdg, che diventeranno 3 a maggio e giugno, 10 a luglio e agosto per poi ridursi nuovamente in autunno. Per Parigi-Orly saranno operati 4 voli a settimana dal 31 maggio al 29 ottobre.



"La ripresa dei voli su Parigi è un segnale importante per il nostro territorio", sottolinea Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, a telebari.it.



Un grande slancio soprattutto in vista della stagione estiva nonché un contributo alla ripresa del turismo internazionale da e verso la Puglia. G. G.