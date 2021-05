L’Italia brucia le tappe ed entra nel novero dei Paesi pronti ad accogliere i turisti americani insieme a Islanda, Grecia e Croazia. A effettuare i collegamenti sui voli Covid-tested sono American, United e Delta e le prenotazioni stanno già arrivando numerose, segno che un mercato long haul come quello statunitense, fondamentale per il nostro Paese, potrebbe tornare presto a dare soddisfazioni al nostro inbound.

Nel frattempo Islanda, Grecia e Croazia aprono le porte ai passeggeri vaccinati o, nel caso degli ultimi due, a quelli con risultati negativi ai test.

Solo poche settimane fa, spiega simpleflying.com, l’Ue ha dichiarato l’intenzione di concordare linee guida uniformi per accogliere gli americani che scelgono il Vecchio Continente come meta per le proprie vacanze Europa. Giugno è stato indicato come il mese probabile in cui gran parte dell'Europa si aprirà agli americani ma l’Italia ha deciso di accelerare. Obiettivo accaparrarsi le prime prenotazioni degli statunitensi che cercano mete sicure per l’estate.