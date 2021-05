Voli Covid tested anche al Marco Polo di Venezia

I voli Covid tested arrivano anche all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Grande soddisfazione in casa Save per l’ordinanza emessa dal ministero della Salute che apre le porte ai collegamenti intercontinentali con le stesse procedure già avviate a Malpensa e Fiumicino per le tratte sugli Stati Uniti.

“Per lo scalo veneziano significa che i passeggeri dei voli dal Nord America (Usa e Canada) e dagli Emirati Arabi – si legge in una nota - non dovranno più effettuare la quarantena in arrivo se hanno eseguito un tampone antigienico (negativo) 48 ore prima dell’imbarco, confermato da un tampone antigienico negativo effettuato in arrivo al Marco Polo”.