È ripartito dopo un anno di sospensione il volo fra Roma Fiumicino e New York di American Airlines, compagnia che sta intraprendendo un percorso di ricostruzione del proprio network globale. Il volo è Covid-tested e non prevede la quarantena dopo l’ingresso in Italia.

Per tutta la stagione estiva American opererà voli da Roma Fiumicino a New York con aeromobili Boeing 777-200. “Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri da Roma, non appena saranno pronti per ricominciare a volare - dice Tom Lattig, vice president Emea sales del vettore -. American prevede di trasportare oltre il 90% della sua capacità di posti a livello domestico rispetto all'estate 2019 e dell'80% della sua capacità di posti sulle rotte internazionali rispetto al 2019. Il protocollo di sicurezza dei voli Covid tested lanciato in Italia che non prevede la quarantena dopo l’ingresso nel Paese è stato un passo importante in questa direzione”.



Da Roma Fiumicino American opera anche il volo verso Dallas / Fort Worth.



“Siamo lieti di accogliere l’avvio del volo Covid tested Roma Fiumicino – New York JFK ad opera di un partner storico come American Airlines che arriva a ridosso della stagione turistica estiva - ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Quello dei voli Covid tested è un progetto che è stato fortemente voluto da Adr e promosso da tutti gli stakeholder. Riteniamo infatti possa contribuire a rivitalizzare, in piena sicurezza, mercati pressoché azzerati dall’obbligatorietà della quarantena come è stato per il traffico extra Schengen, segmento strategico per lo sviluppo del trasporto aereo, dello scalo romano e del Paese”.