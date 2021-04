Boeing vuole accelerare sui B737 Max: oltre 30 al mese

Produrre 31 Boeing 737 Max al mese per tutto il 2022, è questo l'obiettivo dell'azienda americana per il prossimo anno. Dopo lo stop forzato iniziato quasi 2 anni fa, a oggi 21 compagnie aeree in tutto il mondo hanno rimesso in moto questo modello di aeromobile e tutto sembra procedere per il meglio.

Da qui la volontà di accelerare i tempi di consegna dei velivoli già pronti e realizzarne di nuovi seguendo le richieste del mercato.



A oggi le ore di volo operate con i 737 Max dopo l'ok a tornare in pista sono state quasi 60mila e, come riporta simpleflying.com, gli ordini per questa tipologia di Boeing stanno registrando una crescita positiva dove a spiccare è Southwest Airlines che ha chiesto la messa in cantiere di ben 100 jet. G. G.