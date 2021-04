Non c’è pace per i Boeing 737 Max. È stata infatti la stessa a casa costruttrice a informare alcune compagnie aeree della necessità di mettere temporaneamente a terra una versione del velivolo dopo che sono stati rilevati problemi al sistema elettrico.

Mancano ancora i dettagli sul difetto emerso nelle ultime ore, ma quello che è stato subito specificato è che questo problema non ha nulla a che fare con il sistema anti stallo che aveva causato i due incidenti mortali e determinato poi il lungo stop.



I problemi

Secondo quanto riportato da Corriere.it, le prime indiscrezioni parlerebbero di una novantina di aerei coinvolti distribuiti su 16 compagnie. Tra queste figurerebbero American e Southwest.



Proprio oggi era arrivata la notizia del via libera dell’Easa al modello 8200 voluto da Ryanair (210 gli aerei ordinati) che saranno in consegna da questo mese.