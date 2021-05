Boeing, sanzione di 17 milioni di dollari per i problemi sui B737

Boeing dovrà pagare 17 milioni di dollari alla Faa per i problemi legati al B737 Max. Il costruttore statunitense ha raggiunto un accordo con la Federal Aviation Administration, che andrà a coprire i disagi causati dall’installazione di sensori non approvati su alcuni B737 Ng e 737 Max, costruiti tra il 2015 e il 2019.

Boeing avrà tempo fino a 30 giorni per pagare la sanzione. Ma questa potrebbe non essere l’unica.



Stando quanto riporta Travel Weekly, l’azienda potrebbe ricevere multe aggiuntive per un valore complessivo di circa 10 milioni di dollari, se non adotterà misure riparatorie, tra cui quella di impedire definitivamente l’uso di componenti non approvate nel processo di montaggio.



Su questo punto, un portavoce del costruttore ha confermato alla testata che Boeing “ha risolto completamente” il problema, sia in fase di approvigionamento, che in fase di produzione.