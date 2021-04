Ryanair: c’è il via libera per il B737 Max, a breve le prime consegne

Per Ryanair arriva il via libera atteso da lungo tempo: l’Easa ha infatti dato il proprio ok alla versione modificata ad hoc per la low cost del B737 Max e già da questo mese verranno effettuate le prime consegne.

Il modello 8200 dell’aereo, che resterà alla storia per essere rimasto fermo per quasi un anno e mezzo dopo due incidenti, ha come caratteristica quella di avere alcuni posti in più, 197 in totale contro i 189 del modello base. Ma c’è anche la possibilità di arrivare fino a 202.



In totale l’ordine di Ryanair prevede l’arrivo di 210 esemplari in totale. Di questi, secondo quanto riportato da Corriere.it, 16 ci saranno già prima dell’estate. Tra i primi aeroporti ad accogliere il B737 Max, come anticipato dal ceo Eddie Wilson in una recente conferenza stampa, anche la base di Milano Bergamo.