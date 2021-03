di Lino Vuotto

“Le indicazioni che abbiamo sono che in tutta Europa, e soprattutto in Italia, la gente non aspetta altro che potere prenotare e partire. Noi siamo pronti e siamo ottimisti. Ma l’ultima parola non spetta a noi”. Eddie Wilson, ceo di Ryanair, sceglie la base d’eccellenza della low cost, Milano Bergamo, per dare il segnale di ripartenza al mercato.

Manca solo una settimana all’avvio dell’orario estivo e mai prima d’ora si era visto un annuncio della programmazione così sotto data. Eppure non è ancora detta l’ultima parola: “Tutto quello che dobbiamo fare è essere pronti e siamo qui per dimostrarlo – spiega nella conferenza stampa in digitale insieme alla head of sales & marketing and international comms Chiara Ravara -. Il resto non dipende da noi”. Il riferimento chiaro è al tema dei vaccini, gli unici in grado di dare una vera svolta al mercato e avviare l’attesa ripresa dei viaggi.



I numeri

Wilson e Ravara come ormai d’abitudine partono dai numeri per mostrare i muscoli. La presenza di Ryanair in estate in Italia sarà massiccia: voli in 29 aeroporti, di cui 15 basi (con la novità di Treviso); 600 rotte in totale di cui 98 domestiche, un numero mai raggiunto prima dal vettore. “Il mercato domestico è stato quello più resiliente – spiega il ceo – e la domanda continua a esserci. Noi continueremo a investire sull’Italia”.



Conferme a Bergamo

Quanto a Bergamo, la base regina avrà nel 2021 un aereo in più basato sullo scalo e le rotte coperte supereranno quota 100, con la doppia novità di Banja Luka (Bosnia) e Belfast City (Irlanda del Nord), entrambe con due voli alla settimana, per arrivare a 600 voli alla settimana in alta stagione.



Le stoccate

Durante l’appuntamento non mancano le stoccate, immancabili per il prestito statale ad Alitalia che falsa la concorrenza (“Ma sia chiara una cosa: noi non ce l’abbiamo con Alitalia. È il meccanismo che noi prendiamo di mira”). Quanto all’arrivo di easyJet a Bergamo Wilson commenta con un sorriso: “Ci hanno messo solo vent’anni…”. Infine i rumors su un interesse per gli slot di Linate: “Con quello che costano e i limiti che hanno? Ma non ci pensiamo proprio”. Wilson saluta e promette: “Nelle prossime settimane avremo ancora molti annunci da fare”. Per tornare alla normalità.