Air Europa primo vettore a integrare Traveller ID di Amadeus

È attiva l’integrazione della piattaforma Traveller ID di Amadeus in Air Europa, che diventa la prima compagnia a utilizzare il sistema che consente ai passeggeri di certificare la propria documentazione sanitaria al momento del check-in senza dover abbandonare il sito web o l'app della compagnia aerea.

“A partire da questa settimana – si legge in una nota congiunta - è partita una fase pilota per tutti i passeggeri diretti in Spagna che al momento del check-in con Air Europa potranno confermare di avere la documentazione sanitaria necessaria, compilando un modulo protetto con un sistema automatizzato”.



Le prossime versioni di Traveler ID consentiranno di scansionare o caricare documenti e verificarli automaticamente tramite codici QR condivisi con laboratori e piattaforme sanitarie globali.