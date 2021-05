Scaffidi, Air Europa: “In agenzia torneranno anche le fasce più giovani”

di Lino Vuotto

“L’emergenza sanitaria , la paura, l’incertezza e la ricerca di tutele e garanzie da parte dei passeggeri, saranno fattori determinanti per riportare in agenzia sempre più clienti, comprese le fasce più giovani”.

Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, rilancia sul ruolo delle agenzie di viaggi nel rilancio del comparto. La ripresa dell’industria in generale e del trasporto aereo in particolare vedrà ancora la distribuzione in primo piano, magari con un anche maggiore incisività viste le mutate richieste della clientela dopo la pandemia.



Ruolo determinante

“Crediamo che le agenzie di viaggi – prosegue Scaffidi - continueranno in generale ad avere un ruolo determinante e preponderante, in particolar modo per Air Europa che da sempre ha investito sul trade e che realizza la quasi totalità delle vendite tramite agenzie di viaggi e tour operator”.



Inoltre, evidenzia il manager, va ricordato “l’eccellente lavoro svolto dai colleghi agenti di viaggi per far rientrare durante i mesi più difficili della pandemia, tutte quelle persone che si trovavano in giro per il mondo con voli annullati e/o paesi chiusi, prodigandosi con grande professionalità e abnegazione per trovare soluzioni e permettere il loro ritorno a casa”.