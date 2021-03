Scaffidi, Air Europa: “Lavoriamo con un occhio al revenue su ogni singola rotta”

Il trasporto aereo potrebbe subire l'ennesima rivoluzione negli ultimi 50 anni. Secondo numerosi analisti già da oggi è importante fare una netta distinzione tra quello che è il traffico leisure e quello business. Per il primo, si evidenzia nel servizio di apertura della Digital edition di TTG, si prevede una ripresa a V molto marcata, mentre il movimento d'affari avrà una ripartenza molto più lenta e tornerà su livelli medi (non certo quelli del 2019) solo a metà del 2022. Una tendenza che trova d'accordo Renato Scaffidi, country manager per l'Italia di Air Europa. "Stiamo lavorando tutti con un occhio al revenue di ogni singola rotta. Forse nella fase iniziale le low cost potrebbero riavviare i motori con maggiore forza, ma sappiamo bene che i profitti delle compagnie aeree arrivano per la maggior parte dai voli a lunga gittata. E per questo credo che le legacy faranno scelte oculate nei vari network internazionali".

