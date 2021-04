Lundgren, easyJet: “Abbassare i costi dei test Covid”

Johan Lundgren, ceo di easyJet, ha chiesto al Governo inglese di ridurre i costi dei test Covid Pcr. La richiesta, nello specifico, è di arrivare a 30 sterline per ciascun test.

Gli esami sono un tassello fondamentale per la ripresa del trasporto aereo e così il numero uno della compagna, come riporta travelmole.com ha sollecitato Londra affinché “mantenga la sua promessa di ridurre i costi dei test”. Attualmente, sottolinea Lundgren, il prezzo si aggira sulle 60 sterline. Secondo il manager, sarebbe necessario dimezzarlo, soprattutto se si calcola il prezzo a famiglia.



Inoltre il ceo di easyJet ha chiesto di eliminare l’obbligo dei test per i viaggiatori che arrivano da Paesi a basso rischio, secondo il sistema messo a punto dalla Gran Bretagna per la valutazione dei Paesi.