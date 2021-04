easyJet Holidays: una campagna per sostenere la ripresa delle agenzie

Mentre le agenzie di viaggi britanniche riaprono i battenti, easyJet Holidays sta lanciando nuove iniziative a supporto dei suoi partner commerciali.

L’operatore sta fornendo materiali di marketing a oltre mille punti vendita di fascia alta per incoraggiare i clienti a prenotare con il proprio agente di viaggio di fiducia. E I negozi esporranno il materiale ricevuto a partire da lunedì 19 aprile.



EasyJet Holidays, come riportato da Travelmole, sta inoltre lanciando un'estrazione settimanale per premiare due agenti che hanno effettuato una prenotazione regalando loro una vacanza.

Gli agenti che effettuano una prenotazione con easyJet Holidays tra il 19 aprile e il 16 maggio vengono automaticamente inseriti nelle estrazioni settimanali, con la prima estrazione programmata per il 26 aprile.

Gli agenti vincitori, che saranno annunciati sulla pagina Facebook di easyJet Holidays, riceveranno un credito di mille sterline easyJet holidays da utilizzare in qualsiasi vacanza sulla rete europea.

Ci saranno anche eventi dedicati ai clienti e formazione online per agenti.



Brad Bennetts, responsabile della distribuzione, ha dichiarato: "Poiché gli agenti di viaggi stanno per tornare in negozio, vogliamo offrire loro il nostro supporto. Stiamo inviando materiali di nuova concezione a oltre mille punti vendita e stiamo programmando eventi di formazione ed eventi aperti a tutti i nostri partner commerciali".