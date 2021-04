easyJet celebra i 15 anni della base di Malpensa e amplia il training center

easyJet celebra i quindici anni della base di Milano Malpensa. Per l’occasione la compagnia aerea amplierà da maggio il Training Center di CAE, che diventerà un unico centro di addestramento sia per i piloti che per gli assistenti di volo e offrirà una formazione continuativa a tutto il personale europeo del vettore.



L’obiettivo della compagnia aerea è quello di fornire un training all’avanguardia. Per questo il Training Centre - dotato di tre simulatori di volo serie CAE 7000XR Airbus A320 e di un dispositivo di addestramento CAE 600XR Airbus A320 equipaggiati con il sistema visivo CAE Tropos™ 6000XR e un'annessa area dedicata agli istruttori - è stato ampliato con un CAE 7000XR Airbus A320, che porta a cinque il totale dei simulatori. Prestp sarà inoltre introdotto un simulatore completo per l'evacuazione d'emergenza in cabina (CEET).

“L’espansione del Training Center di Malpensa - spiega in una nota Johan Lundgren, ceo easyJet - rappresenta uno dei maggiori investimenti in formazione del settore in Europa negli ultimi anni. Nonostante le difficoltà che il comparto sta attraversando, abbiamo deciso di ampliare la nostra presenza al centro di Malpensa proprio per dimostrare il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’Italia”.



La lunga storia a Malpensa

L’hub di Malpensa - inaugurato nell’aprile del 2006 (anche se le operazioni sullo scalo erano iniziate già nel 1998), con 3 aerei basati, 9 destinazioni europee e uno staff di 100 persone - è diventato in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti domestici e internazionali di easyJet. Dall’inizio delle sue operazioni a Mxp, il vettore ha trasportato oltre 75 milioni di passeggeri verso più di 90 destinazioni in più di 25 paesi, con 21 velivoli basati e un personale che ha superato le 900 persone assunte.



“Milano Malpensa è da sempre un punto di riferimento per il nostro intero network. Negli anni abbiamo continuato ad investire per rafforzare la nostra presenza a Milano, offrendo sempre più collegamenti domestici e internazionali, diventando la prima compagnia dell’aeroporto con oltre 75 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio delle operazioni ad oggi. Non a caso il primo volo in assoluto di easyJet in Italia, nel 1998, è stato proprio un collegamento tra Londra Stansted e Malpensa – aggiunge Lundgren -. Questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno delle nostre persone che negli anni hanno contribuito a rafforzare il nostro successo in Italia e in particolare a Milano, quindi il mio primo ringraziamento va a loro, per il continuo supporto e impegno a offrire ai nostri clienti una delle migliori esperienze di viaggio in Europa. Un sentito ringraziamento anche a Sea, nostro partner da ormai diversi decenni, con cui abbiamo potuto raggiungere risultati senza precedenti”.



“Festeggiamo insieme al nostro partner easyJet il 15° anniversario della base. La costante crescita della presenza di easyJet a Malpensa testimonia la dinamicità di questo vettore che nel 2006 ha rapidamente colto l’opportunità di costruire una base a Malpensa, colmando spazi di mercato lasciati da altri, e che nel tempo grazie ad una dinamica e flessibile proposizione commerciale ha saputo sviluppare il mercato raggiungendo nel 2019 il record di traffico con 8,3 mio pax sul nostro sistema aeroportuale - dichiara Armando Brunini, amministratore delegato Sea -. La crisi Pandemica ha purtroppo interrotto bruscamente un percorso virtuoso di sviluppo. Sea insieme ad easyJet è oggi già pronta a ripartire raccogliendo le sfide che lo scenario post-pandemico ci impone. Vogliamo insieme al nostro partner garantire un nuovo sviluppo del traffico che coniughi crescita e sostenibilità adeguando il servizio alle rinnovate esigenze di sicurezza che il passeggero, nella sua esperienza di viaggio richiede”.