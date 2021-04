Sondaggio easyJet: i britannici desiderano viaggiare senza restrizioni nella ‘zona verde’

Una ricerca commissionata da easyJet rivela che il 61% dei britannici desidera viaggiare senza restrizioni da e per i Paesi inseriti dal Governo Uk nella zona ‘verde’ cioè quella a minor rischio Covid.

Attualmente il sistema a semaforo messo a punto da Londra, precisa travelmole.com prevede che i viaggiatori britannici eseguano un test pcr Covid per viaggiare nei Paesi inseriti nella lista verde. Il problema tuttavia, messo già in luce nei giorni scorsi dal ceo di easyJet Johan Lundgren, è quello dei costi dei test. Sempre secondo il sondaggio, il 55% degli inglesi afferma che non sarà in grado di viaggiare nel caso in cui sia richiesto un test.