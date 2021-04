Qatar, Al Baker prevede che i passaporti vaccinali diventeranno obbligatori

Passaporti vaccinali per tutti. È questa la previsione di Akbar Al Baker (nella foto), ceo di Qatar Airways, secondo cui i documenti di immunità sono la chiave per rimettere in moto il settore del trasporto aereo. Ma l’utilizzo potrebbe scemare con il progressivo freno alla pandemia.

Secondo il ceo della compagnia, riporta simpleflying.com, i passaporti vaccinali sono fondamentali per i Paesi che intendono aprire i confini al ritorno dei viaggiatori. E lo resteranno fino a quando non si riuscirà a controllare la pandemia o trovare cure efficaci.