De Bailleul, Qatar Airways: “Siamo un vettore globale affidabile”

“Siamo stati e resteremo un vettore globale affidabile, i nostri clienti possono viaggiare con una compagnia aerea di cui si possano fidare poiché offriamo una programmazione garantita ed effettivamente operata, senza cambiamenti dell'ultimo minuto”. Così Thierry de Bailleul, vice presidente vendite per l'Europa, analizza i punti di forza di Qatar Airways per affrontare la fase della ripresa.

Connettività

Una sicurezza fornita ai clienti destinata a fornire una marcia in più per il futuro: “Offriamo una maggiore connettività rispetto a quasi tutte le compagnie aeree del mondo, attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente – aggiunge il manager -. Abbiamo sostenuto i passeggeri e il mercato garantendo i rimborsi. Si tratta di una relazione a doppio senso che funziona, e la nostra politica Travel With Confidence ha contribuito a far sì che i clienti ripongano grande fiducia sulla nostra compagnia”.



Pricing

Ma ci sono anche altri punti destinati a fare la differenza nel prossimo futuro: “Crediamo che il comportamento del consumatore sia in qualche modo cambiato durante questa pandemia - spiega de Bailleul -. Naturalmente, il prezzo rimane importante, ma altri criteri entrano in gioco ora più che mai nella scelta dei clienti già prima di scegliere la soluzione di viaggio più adeguata”. Il manager fa riferimento per esempio all'importanza delle misure di sicurezza, specialmente quelle contro la pandemia. “Un altro punto è la flessibilità – conclude -, la maggior parte dei clienti si aspetta un fattore di convenienza o meglio di essere rassicurati sul fatto che possono cambiare o cancellare il loro viaggio gratuitamente”.