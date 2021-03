L'estate di Qatar Airways: oltre 140 destinazioni nel network

Sarà di 1.200 voli settimanali verso 140 destinazioni la programmazione estiva di Qatar Airways nei periodi di alta stagione. E per l’Italia sono previsti collegamenti da e per Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

“Siamo orgogliosi di guidare la ripresa dell'aviazione internazionale – commenta il ceo Akbar Al Baker -, implementando i più alti standard di biosicurezza e igiene ed investendo nelle ultime innovazioni per semplificare i viaggi e ripristinare la fiducia dei passeggeri durante il periodo più difficile nella storia dell'aviazione”.



Il network messo a punto dalla compagnia di Doha prevede 23 destinazioni in Africa, 14 nelle Americhe, 43 in Asia-Pacifico, 43 in Europa e 19 in Medio Oriente.