Thierry de Bailleul, Qatar Airways: “Fondamentale la stabilità dei voli”

"I clienti hanno bisogno e si aspettano che le compagnie aeree volino con orari garantiti ed effettivamente operati. Questo è il pre-requisito per un nuovo inizio nel settore del trasporto aereo, e crediamo che accadrà nei prossimi mesi di questo 2021". Nell’inchiesta realizzata da TTG Italia e pubblicata nell’ultimo numero, online sulla Digital edition, Thierry de Bailleul (nella foto), vice presidente vendite per l'Europa di Qatar Airways individua nella stabilità un requisito determinante per il rilancio. “Naturalmente, il prezzo rimane importante, ma altri criteri entrano in gioco ora più che mai nella scelta dei clienti già prima di selezionare la soluzione di viaggio più adeguata", aggiunge.

