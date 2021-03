La possibile apertura del corridoio fra Uk e Grecia e le trattative in corso fra i due Paesi per la ripartenza del turismo stanno spingendo i flussi britannici verso le isole dell’Egeo. Lo dimostra l’accelerazione fatta registrare nella disponibilità di posti volo fra la Gran Bretagna e la Grecia.

Secondo quanto riporta Simple Flying, infatti, il solo aeroporto di Heathrow quest’estate metterà a disposizione più di un milione di posti verso Atene e le isole, fra voli British Airways e Aegean. Questo senza contare i voli che partiranno dagli altri scali britannici.



British ha infatti messo a disposizione 728mila posti per la summer, raddoppiando la capacità rispetto a 10 anni fa, mentre Aegean 299.000. Le partenze dall’aeroporto londinese dirette in Grecia nella summer saranno 114 a settimana, circa 16 al giorno.



La metà di tutti i voli è diretta ad Atene, di gran lunga il più importante scalo in Grecia servito da Heathrow.