La Grecia guarda con fiducia alla stagione turistica 2021, che aprirà ufficialmente il 14 maggio. "Siamo più che ottimisti e pronti ad accogliere i viaggiatori internazionali", afferma il ministro del Turismo greco, Harry Theoharis, a ITB Berlin Now, sottolineando che il Paese sta facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza sanitaria.

"Non sarà impedito alle persone di entrare in Grecia - precisa il Ministro -, ma dovranno solo risultare negativi al Covid test, anche se non vaccinati". Nuovi protocolli sanitari nazionali entreranno in fase di sperimentazione ad aprile, e saranno implementati da maggio. "Vediamo la fine di questo periodo oscuro", dice Theoharis con fiducia.



La ripartenza

Su quali siano mercati che potrebbero far ripartire più rapidamente la domanda, il ministro del Turismo è chiaro: "Dipenderà molto da come verranno lanciate le campagne di vaccinazione. Stiamo assistendo, ad esempio, a una ripresa delle richieste dal Regno Unito, dove le vaccinazioni sono intense". È intanto in programma una nuova campagna pubblicitaria dal tema 'Tutto quello che vuoi è la Grecia', per attirare i viaggiatori europei in vista della stagione estiva. S. P.