È fin troppo facile prevederlo: quest'estate la sfida tra i competitor del Mediterraneo per accaparrarsi i turisti smaniosi di sole e mare dopo i lunghi mesi di lockdown si giocherà innanzitutto sul fronte della sicurezza sanitaria. E fra i combattenti che scenderanno nell'arena delle prenotazioni estive ce n'è uno che sembra avere più chance degli altri: la Grecia.

Il motivo è presto detto: il governo ellenico ha pensato di velocizzare le vaccinazioni nelle isole più piccole e meno colpite dai contagi, così da poterle rendere il più velocemente possibile 'Covid free' immunizzando tutti gli abitanti. Un bel vantaggio sui competitor: dichiarare di avere dei territori in cui il virus non circola più è, infatti, senza dubbio l'arma migliore per catturare l'attenzione dei mercati turistici internazionali sbaragliando la concorrenza… (continua a leggere nella digital edition)