Dopo le parole del consigliere governativo Mike Tildesley anche Ben Wallace, Segretario di Stato alla Difesa del governo britannico, interviene a frenare gli entusiasmi dei suoi connazionali sulla ripresa dei viaggi estivi all’estero.

Nel corso di un’intervista alla Bbc Wallace ha infatti definito “prematuro” parlare di prenotazioni estive di vacanze internazionali anche se - secondo la roadmap stilata dal governo britannico per l’uscita dal lockdown - gli inglesi in teoria potrebbero ricominciare a viaggiare fuori dai confini nazionali a partire dal 17 maggio.



“Non vi è alcuna garanzia che le vacanze oltreconfine saranno consentite” ha affermato, secondo quanto riportato da TravelMole, aggiungendo di non escludere l’ipotesi di nuove limitazioni agli spostamenti. Tutto sarà più chiaro quando la task force del Governo riferirà al Primo Ministro il 12 aprile.



I commenti di Wallace seguono quelli del consigliere governativo Mike Tildesley, il quale ha detto che i viaggi estivi saranno "improbabili" a causa del rischio di riportare nel Regno Unito pericolose varianti di Covid-19.