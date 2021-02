Politecnico di Milano ed easyJet lanciano il dottorato sulla sostenibilità

Un nuovo dottorato executive, frutto della collaborazione fra easyJet e Politecnico di Milano School of Management: al via il percorso di formazione in Management Engineering, con focus sulla sostenibilità nel settore aereo.

Oggetto di ricerca saranno proprio le sfide e le opportunità presentate dall'innovazione tecnologica in quest’ambito, con particolare attenzione a come le compagnie aeree possano contribuire alla decarbonizzazione del settore e a ridurre gli effetti del cambiamento climatico.



“Siamo entusiasti di avviare questo progetto insieme al Politecnico di Milano e lo siamo ancora di più perché sarà proprio un nostro pilota a esserne protagonista. La sostenibilità ambientale riveste un’importanza significativa per i nostri clienti ed è ormai un cardine della strategia di sviluppo di easyJet. Nel 2019 abbiamo infatti deciso di compensare le emissioni prodotte dal carburante impiegato su tutti i nostri voli, pur consapevoli che questa è solo una misura provvisoria, in attesa che le tecnologie in grado di ridurre le emissioni di CO2 all’origine diventino disponibili su larga scala” ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.



“La transizione verso sistemi industriali più sostenibili e circolari è un processo inarrestabile e per l’aviazione commerciale rappresenta al contempo una sfida ed una grande opportunità. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di una complessiva trasformazione dei modelli di business con impatti sistemici a livello di settore che porterà alla nascita di nuove filiere” ha aggiunto Paolo Trucco, docente di sistemi industriali della School of Management e responsabile del progetto di ricerca con easyJet.



Il percorso di dottorato - della durata di quattro anni - sarà intrapreso da Diego Babuder. Babuder è pilota in easyJet da oltre 7 anni ed è laureato in gestione del trasporto aereo nel Regno Unito. Nel 2020 ha ottenuto una laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo all’Università Statale di Milano, dopo la quale ha collaborato con il Politecnico di Milano alle lezioni del master di primo livello in ‘Fondamenti del sistema di trasporto aereo’.