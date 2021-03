Milano, il turismo tornerà ai livelli pre-Covid nel 2024

Quando rivedremo la Milano dei livelli pre-Covid? Secondo la ricerca di Your next Milano, bisognerà aspettare il 2024.

Il 2020 è stato nero con un -73% sugli arrivi rispetto al 2019 e un'ovvia decrescita nel traffico aereo sugli scali lombardi, con solo 13 milioni e 300mila passeggeri rispetto ai 49 milioni del 2019.



A incidere è sicuramente l'assenza dei turisti internazionali ma una nota di ottimismo c'è: già nel 2022 dovrebbe riprendere appieno il turismo a livello nazionale con dei benefici anche per il capoluogo meneghino, senza contare il suo presitigio di città universitaria, che - come riporta milanotoday.it - ha registrato un +5,6% di iscrizioni di studenti stranieri per l'anno 2020/2021. G. G.