easyJet approda anche a Milano Bergamo con un volo verso Olbia

Un collegamento tra Milano Bergamo e Olbia e il ripristino della Palermo-Amsterdam. Sono queste le due novità per la prossima stagione estiva annunciate oggi da easyJet.

Il vettore britannico inizia a smuovere le acque per la summer e dopo la presentazione dei collegamenti tra Malpensa e Chania (Creta), Sharm el Sheikh (Egitto) e Lefkada/Preveza (Grecia), oltre a quelli tra Cagliari e Londra Gatwick e tra Ginevra e Lamezia Terme, arriva ora il debutto sullo scalo lombardo. Con la rotta su Olbia, giornaliera dal 28 maggio e fino al 23 ottobre, il vettore low cost inizierà a volare da tutti e tre gli aeroporti che ruotano intorno a Milano. Per quanto riguarda invece il volo da Palermo, questo sarà bisettimanale.



“Questa nuova rotta – sottolinea il country manager Lorenzo Lagorio - rappresenta anche l’occasione per iniziare una collaborazione con l’aeroporto di Bergamo che ci auguriamo sarà proficua e generi ulteriori opportunità di sviluppo in futuro, nonché di ampliare il portafoglio di rotte con cui colleghiamo Olbia a sempre più destinazioni in Italia e in Europa”.