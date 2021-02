Nuovo cambio alla policy bagagli di easyJet. Dal prossimo 10 febbraio il vettore apporterà alcuni cambiamenti alla politica sul bagaglio a mano. Una decisione che, spiega la low cost sul suo sito, avrà il fine di “migliorare la puntualità e offrire ai clienti la certezza di ciò che è consentito portare a bordo”.

Secondo la nuova policy, il posto prenotato determinerà quali e quanti bagagli il passeggero potrà portare a bordo.



Cosa sarà consentito

Sugli aeromobili sarà consentito a tutti di portare a bordo un bagaglio a mano piccolo (max. 45 x 36 x 20 cm comprese ruote e maniglie), da sistemare sotto il sedile di fronte. Non saranno previsti limiti di peso, ma il vettore chiederà ai passeggeri di trasportare in autonomia la valigia a bordo.



Chi prenoterà un posto ‘Up front’ o ‘Extra legroom’, potrà invece portare a bordo anche un bagaglio a mano grande aggiuntivo di dimensioni massime 56 x 45 x 25 cm (comprese maniglie e ruote). Il bagaglio dovrà entrare nella cappelliera.



I titolari di carta easyJet Plus e i clienti che avranno acquistato una tariffa Flexi potranno portare a bordo due bagagli.



Sanzioni

Se il bagaglio a mano sarà più grande della dimensione massima consentita o se non sarà finalizzata la corretta selezione del posto in fase di prenotazione, il vettore non consentirà l’imbarco del bagaglio, che sarà registrato in stiva con l’addebito del relativo costo.