Compagnie Usa: si torna a parlare di fusioni tra major

Quasi vent'anni dopo l'ultima ondata, negli Usa si torna a parlare di consolidamento nel trasporto aereo. E i Big Four del settore, Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines e Southwest Airlines potrebbero scendere a tre in seguito a una fusione.

Secondo alcuni analisti del settore, lo scenario che si prospetta per il 2021 è quello di una riduzione a soli 3 giganti dei cieli procedendo attraverso non semplici operazioni di fusione che dovrebbero passare dal faro dell'antitrust in quanto ridurrebbero la concorrenza sul mercato.



La situazione

Le operazioni di finanziamento da parte del Governo delle major, come riporta reuters.com, hanno dato fiato alle casse delle compagnie, ma al contempo hanno aperto le porte all'indebitamento: American Airlines, ad esempio, si trova nella condizione peggiore con un debito netto di 25 miliardi di dollari, approssimativamente 6 volte il valore dell'Ebitda stimato per il 2022. Un deja vu, secondo gli analisti, per il quale l'unica soluzione possibile per il futuro potrebbe essere appunto quella del merger per unire le forze e abbattere i costi. G. G.