United accompagna i passeggeri al volo con il Travel-Ready Center

Si chiama Travel-Ready Center il nuovo servizio che United Airlines mette a disposizione dei passeggeri integrando tutte le funzionalità all’interno dell’app e sul sito web.

Grazie a questa soluzione digitale i viaggiatori hanno la possibilità di consultare sulla medesima piattaforma i requisiti d'ingresso previsti per il Covid-19, trovare strutture locali per effettuare il test e caricare documenti relativi al test o alle vaccinazioni effettuate per poter viaggiare su voli nazionali e internazionali.



“Sebbene i test e la documentazione prima dell’imbarco siano fondamentali per riaprire in modo sicuro gli spostament iinternazionali - spiega Linda Jojo, executive vice president for technology and chief digital officer del vettore - tutta questa mole di informazioni può creare confusione nei clienti quando si preparano per il volo. Per questo abbiamo messo a punto una guida personalizzata e dettagliata di ciò che è necessario per il loro viaggio, un modo semplice per caricare i documenti richiesti e ottenere rapidamente la carta d'imbarco, completamente integrato nella nostra app e sito web".