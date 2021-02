American Airlines e JetBlue, via alla Northeast Alliance

Alcuni punti di frizione sorti nell'ultimo periodo non hanno impedito ad American Airlines e JetBlue a dare il via alla Northeast Alliance.

I due vettori statunitensi hanno annunciato circa 80 rotte soltanto tra New York e Boston e in vista dell'estate si prevedono, proprio da queste due città, altre 33 rotte tra voli domestici e internazionali.

Nel futuro si mira a una partnership ancora più consolidata e al lancio di voli verso altre destinazioni.

Come riporta travelmole.com si tratta di una strategia improntata a migliorare la customer experience attraverso un'offerta in continuità.



Non mancano, però, le polemiche. I piloti di JetBlue, infatti, stanno facendo opposizione e tramite la loro associazione di categoria chiedono maggiori garanzie contrattuali e significativi avanzamenti di carriera.



Gaia Guarino