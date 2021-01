I sostegni economici da parte del Governo ormai da soli non bastano più e se l’industria del trasporto aereo statunitense vuole sopravvivere senza il rischio di un drastico ridimensionamento è ormai necessario agire perché riprenda anche il traffico internazionale.

È questo il contenuto della petizione inviata dalle compagnie aeree Usa raccolte nell’associazione Airlines 4 America al vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. Secondo quanto riportato dalla Reuters, i vettori Usa chiedono di sospendere tutti i travel ban in corso per avviare una concreta politica di riapertura su Unione europea, Gran Bretagna, Irlanda e Brasile in primis attraverso la creazione di un programma di test in partenza e arrivo.



Nessun segnale concreto

Sull’argomento era arrivato qualche segnale di apertura negli ultimi giorni del 2020, voci a cui però non ha fatto seguito alcun fatto concreto e al momento sono in campo solo gli esperimenti effettuati da alcuni vettori su specifiche tratte, come nel caso di Delta e Alitalia su Roma.