British Airways taglia 13 rotte di lungo raggio

Dalle Seychelles ad Abu Dhabi, dalla Malesia al Giappone: cala la scure sulle rotte di lungo raggio di British Airways. Il vettore ha infatti deciso di abbandonare definitivamente 13 collegamenti long haul, che dal 28 marzo 2021 smetteranno di essere servite.

In particolare, scrive Tourmag, saranno dismesse le direttrici verso Pittsburgh, Calgary, Charleston, Seoul, Durban, Dammam, Lima, Osaka, Kuala Lumpur, Seychelles, Abu Dhabi, Muscat, Jeddah.



A queste si aggiunge la decisione di non operare voli per Sydney, Bangkok e San Jose almeno fino al 30 ottobre 2021. O. D.