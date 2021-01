British Airways, altri aiuti per 2 miliardi di sterline

British Airways ha ottenuto un prestito di 2 miliardi di sterline garantito dallo Stato. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa dal Gruppo Iag.

Il prestito quinquennale - rimborsabile in qualsiasi momento con preavviso - è stato sottoscritto da un consorzio di banche e “parzialmente garantito” da UK Export Finance (Ukef).



In una nota, riportata su Business Traveller, il Gruppo Iag ha spiegato che i fondi saranno impiegati “per aumentare la liquidità e fornire a Ba flessibilità operativa e strategica per sfruttare una parziale ripresa della domanda di viaggi aerei nel 2021 con la distribuzione dei vaccini Covid-19 in tutto il mondo”.



Sul prestito sono state poste alcune condizioni, comprese le limitazioni alla possibilità per British Aiways di pagare i dividendi alla sua società madre Iag durante la durata del prestito.



Il Gruppo Iag ha comunque assicurato di avere una “forte liquidità”, con disponibilità per 8 miliardi di euro al 30 novembre 2020, esclusa la linea Ukef.