British Airways sospenderà da aprile i voli su Seychelles

British Airways interromperà il volo bisettimanale su Seychelles dal 24 aprile, a soli due anni dalla sua reintroduzione e malgrado operatori come Kuoni segnalino un picco nelle prenotazioni.

La rotta rimarrà appannaggio dei vettori mediorientali, che riescono a proporre tariffe inferiori rispetto a quelle praticate da British. Come segnalato da TTG Media, altre rotte di British Airways che presentano un'alta percentuale di viaggiatori ma che andrebbero eliminate includono Lima, Muscat, Charleston, Kuala Lumpur e Calgary, quest’ultima scelta dagli appassionati di sport invernali diretti in località come Banff e Lake Louise.



Nella lista del taglio delle rotte dalla stagione estiva 2021 ci sono anche Pittsburgh, Seoul, Durban, Dammam, Osaka, Abu Dhabi e Jeddah, sebbene British opererà a Jeddah per un breve periodo durante i giorni dell'Hajj nel luglio 2021.



Inoltre, British non volerà a Sydney o Bangkok fino all'inizio della stagione invernale il 30 ottobre del prossimo anno. Inoltre sospenderà i voli da Gatwick alla capitale del Costa Rica San Jose per l'estate a partire dal 17 aprile 2021.