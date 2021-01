Seychelles: porte aperte a tutti i turisti, ma solo se vaccinati

La notizia era molto attesa da tutta l’industria del turismo: le Seychelles accoglieranno visitatori da ogni parte del mondo, ma a un patto: dovranno essere vaccinati. A darne l’annuncio il ministro degli Affari esteri e del turismo, Sylvestre Radegonde, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la ministra della Salute Peggy Vidot.

Per essere riconosciuti come vaccinati, i visitatori dovranno essere in grado di dimostrare di aver assunto la dose completa del vaccino, ovvero due somministrazioni, più di due settimane dopo la seconda dose. Dovranno presentare il certificato di vaccinazione rilasciato dalla propria autorità sanitaria nazionale insieme a un certificato di tampone negativo, ottenuto meno di 72 ore prima del viaggio.

La nuova norma, spiega eTurboNews, fa seguito al recente lancio della campagna di immunizzazione nella piccola nazione insulare. La campagna prevede di vaccinare poco meno di tre quarti della popolazione adulta locale entro la metà di marzo 2021.