Dovrebbe arrivare alle Camere il prossimo 21 dicembre il piano industriale della nuova Alitalia sotto il segno di Ita. L’amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio hanno infatti anticipato in Commissione i tempi e l’iter per arrivare alla creazione della nuova compagnia aerea.

Nella presentazione, secondo quanto anticipato da Repubblica, sarebbero emersi i primi dettagli operativi per potere partire dal prossimo mese di aprile ed essere a regime entro l’estate. Intanto sembra ormai assodato che il nome del vettore resterà invariato, mentre si potrebbe procedere a una modifica del logo. Fiumicino resterà l’hub centrale mentre per le rotte europee crescerebbe il ruolo di Linate. Fuori dai giochi sembra invece al momento Malpensa.



I numeri

Alitalia dovrebbe partire con circa 70 aerei, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione del mercato e della pandemia. Sul fronte delle alleanze non ci sarà invece un’accelerata immediata, ma un lavoro di un paio di anni per arrivare a una collaborazione solida. Al momento i due nomi restano quelli di Lufthansa e Delta, con quest’ultima che appare in vantaggio. Un ruolo chiave lo avrà anche l’intermodalità, con un dialogo già avviato per portare l’Alta velocità negli aeroporti internazionali.