Partiranno l’8 dicembre i voli Covid tested Alitalia da Fiumicino per New York. Da martedì prossimo tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre collegamenti settimanali da e per la Grande Mela, dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid-19, effettuata nelle 48 ore antecedenti la partenza, oppure eseguire il test antigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi.

Per chi partirà dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verrà richiesto di eseguire un nuovo test antigenico, un doppio controllo che esenterà i passeggeri dall’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso in Italia.



Prima dell’imbarco, precisa una nota di Adr, i passeggeri dovranno inoltre compilare una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19. Una volta a bordo dovranno indossare una mascherina chirurgica protettiva e munirsi di un numero di ricambi adeguato alla durata del viaggio, per sostituirle ogni 4 ore.