Nuovo vettore per il Brasile: si chiama Ita, come la newco di Alitalia

Si annuncia con grandi ambizioni, ma al momento intorno alla nuova compagnia aerea brasiliana aleggia ancora un alone di mistero e tante incognite. Ma la prima curiosità che avvicina il vettore all’Italia è il suo nome, Ita, uguale al nome della newco che subentrerà ad Alitalia. E nei piani di entrambe ci sarebbe il debutto a partire dalla prossima primavera.

Secondo quanto riportato da Simpleflying Ita Transportes Aereos è una delle due startup che hanno pianificato l’ingresso sul mercato brasiliano in questo 2021 (l’altra è Nella Linhas Aereas e sarà un vettore regional). Sul sito ha fissato il debutto tra un paio di mesi ma al momento non avrebbe ancora ricevuto le certificazioni e i primi tre aerei annunciati (tutti A320) al momento sarebbero ancora parcheggiati in Europa.



Secondo quanto dichiarato dal ceo Tiago Senna Ita avrebbe in programma di avere in flotta fino a dieci Airbus.