Si riparte da Ita. Con una storia ancora tutta da scrivere. Anche perché per la nuova Alitalia "si navigherà a vista per almeno 12-18 mesi", come ha chiarito l'amministratore delegato della newco Fabio Lazzerini nella recente audizione in Commissione alla Camera per presentare le prime linee guida del piano industriale.

La storia della nuova Alitalia è uno dei temi di TTG Yearbook 2020, che dedica all’anno del vettore un ampio servizio.



Una storia che va ad intrecciarsi con uno degli anni più terribili per il trasporto aereo a livello mondiale, un anno affrontato dalla compagnia ritrovatasi a dovere reinventare il proprio futuro ripartendo praticamente da zero.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG YEARBOOK 2020, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.