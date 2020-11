Non solo Covid-19, Emirates amplia la copertura di viaggio per i passeggeri

Scatterà dal 1° dicembre l'ampliamento della polizza assicurativa garantita da Emirates ai propri passeggeri e inclusa nel costo del biglietto. Oltre all'attuale copertura nel caso di Covid-19 contratto durante il volo, infatti, la compagnia emiratina ha deciso di fornire una copertura di viaggio multirischio, grazie alla collaborazione con AIG Travel.

La nuova assicurazione, comunica l'azienda, si applicherà automaticamente a tutti i biglietti acquistati dal 1° dicembre senza distinzione di classe o destinazione e si estenderà anche ai voli operati in codeshare dalle compagnie partner, a condizione che il numero del biglietto inizi con 176.



"Vediamo un forte appetito per i viaggi in tutto il mondo, soprattutto durante le vacanze invernali - commenta Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ad di Emirates -. Con il lancio di questa nuova assicurazione di viaggio multirischio e della copertura Covid-19, miriamo a dare ai clienti ancora più fiducia nella pianificazione dei loro viaggi". O. D.