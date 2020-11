Emirates: completate le operazioni di rimborso

Emirates annuncia di aver elaborato tutte le pratiche arretrate relative alle richieste di rimborso. Si tratta in totale di quasi 1,7 milioni di richieste, pari a circa 1,7 milioni di dollari, arrivate nell’arco di 7 mesi.

Per questa attività Emirates è arrivata a impiegare 110 dipendenti, rispetto ai 19 pre-pandemia. Inoltre, il vettore ha gestito oltre 130mila domande relative ai rimborsi da parte di clienti e partner di agenzie di viaggi. Sono anche state apportate modifiche allo stato di quasi 4 milioni di coupon di volo.



“Nei primi mesi del 2020 lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha interrotto in modo massiccio i viaggi in tutto il mondo e ha portato a un volume senza precedenti di richieste di rimborso in tutto il settore dell’aviazione e dei viaggi, incluso Emirates - commenta Tim Clark, presidente di Emirates -. Si è trattato di una situazione che nessuna compagnia aerea avrebbe mai desiderato, in particolare mentre si trovava a fronteggiare una crisi di liquidità dovuta agli operativi drasticamente ridotti. In quei mesi difficili, quando abbiamo affrontato l’impatto della pandemia sulla nostra attività, non abbiamo mai perso di vista il nostro impegno verso i nostri clienti. Ora Emirates ha ora cancellato l’arretrato dei rimborsi”.