L'aereo Emirates più speciale: un A380 realizzato con mezzo milione di fiori

Sia Dubai sia la compagnia dell’Emirato hanno abituato il pubblico internazionale a record di ogni tipo nel tentativo continuo di essere sempre al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per aumentare i flussi turistici.

Adesso arriva un A380 in dimensioni naturali posizionato all’interno del giardino botanico rigorosamente più grande del mondo. Il velivolo con le insegne di Emirates è un unicum perché è stato realizzato utilizzando circa mezzo milione di piante e fiori, con il risultato che da solo occupa circa il 10 per cento della superficie dell’intero giardino.



Secondo quanto riportato da Simpeflying, non si tratta però dell’unica attrazione del complesso. Tra le sorprese che si potranno trovare anche un Mickey Mouse alto 18 metri o un orologio da 15 metri.