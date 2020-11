Torna Dubai Connect di Emirates per i voli con scalo lungo

Emirates rilancia il suo servizio Dubai Connect che, soprattutto in periodo di Covid, con cambiamenti di orari nei voli, propone ancora maggiore comfort e sicurezza ai passeggeri.

Il servizio prevede per i viaggiatori che effettuano uno scalo a Dubai superiore alle 10 ore la possibilità di avere soggiorno gratuito in hotel 4 o 5 stelle, con pasti inclusi, e servizi di trasferimento da e per l’aeroporto.



Il servizio è disponibile per tutte le classi di volo e permette, se necessario, di ottenere anche il visto per gli Emirati Arabi Uniti. Coloro che possono usufruire del servizio, ma che non possono lasciare l'aeroporto, potranno rilassarsi nella Lounge Emirates.



La proposta è valida per coloro che hanno già effettuato o effettueranno una prenotazione per i voli operati a partire dal prossimo 1° dicembre.