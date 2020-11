British Airways riduce le operazioni: sospesi i voli da Gatwick fino a dicembre

“Abbiamo preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente le nostre operazioni per il resto di novembre”. Così in una lettera ai dipendenti British Airways annuncia nuovi tagli all’operativo per far fronte al lockdown del Regno Unito.



Ba continuerà a garantire i voli di rimpatrio e quelli dedicati al trasporto di merci essenziali. “Il nostro obiettivo - hanno scritto i vertici del vettore, riporta Sky News - è mantenere aperti i collegamenti aerei cruciali”.

Questo vorrà dire, ha precisato l’azienda, “meno voli di quanto speravamo a novembre, nonché la messa a terra di altri aeromobili e la sospensione di tutti i voli da Gatwick fino a dicembre”.



Per quanto riguarda il personale, il vettore si avvarrà del Job Retention Scheme (cassa integrazione prevista dal Governo Uk per permettere alle imprese di far fronte alla crisi Covid) per gli addetti alle operazioni di volo.