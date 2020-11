Offensiva British Airways: prenotazioni flessibili e una maxicampagna promozionale

British Airways lancia l’offensiva sul 2021 stimolando la voglia di vacanza tra gli inglesi in lockdown. Mentre è in corso il Wtm Virtual 2020 la compagnia aerea ufficializza la sua nuova campagna ‘sole e mare’, che fa leva sull’attrattività tariffaria per volare verso le destinazioni più calde del suo network.

Alla base della strategia Ba una politica di prenotazione flessibile, che non prevede costi di modifica o scambio di voucher per le prenotazioni effettuate durante la campagna promozionale, dando ai clienti la possibilità di spostare i voli o le vacanze se i loro piani cambiano, purché le loro date di viaggio iniziali siano prima della fine di agosto 2021.



“Mentre ci avviciniamo ai mesi invernali e ai britannici viene chiesto di restare a casa - afferma Andrew Brem, chief commercial officer di British Airways - sappiamo che i nostri clienti non vedono l'ora di prenotare vacanze al caldo per scappare e prendere il sole. Vogliamo incoraggiare le persone ad approfittare di questi prezzi speciali e partire per una meritata vacanza”. S. P.