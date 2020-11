“Il volo elettrico sarà la prossima frontiera del trasporto aereo e anche gli aeroporti dovranno attrezzarsi al più presto per questa nuova tecnologia, indispensabile per raggiungere l’obiettivo di un’economia climaticamente neutra entro il 2050”.

John Holland-Kaye, amministratore delegato di Heathrow, ne è convinto: entro il prossimo decennio gli aeroporti dovranno essere pronti ad accogliere i primi voli elettrici, quelli a corto raggio.

Alla conferenza annuale della Airport Operators Association il manager ha aggiunto come quello dei voli elettrici interni è solo il primo passo verso l’obiettivo più ambizioso: la decarbonizzazione dei collegamenti a lungo raggio.



E Holly Greig, vicedirettore del Dipartimento dei trasporti britannico per l’aviation climate change, aggiunge a TTG Media: “La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del prossimo anno a Glasgow sarà un'opportunità per mostrare cosa sta facendo l'industria aeronautica: grandi passi si stanno compiendo, ma bisogna essere veloci per farsi trovare pronti all’appuntamento con il 2050”.