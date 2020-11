I sei principali gruppi di compagnie aeree al mondo hanno perso complessivamente 110 miliardi di dollari nel 2020, poiché la pandemia ha ridotto la domanda di viaggi e le restrizioni hanno ostacolato i voli.

Ricavi quasi azzerati

Come riportato da Simpleflying, i sei gruppi - Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa Group, United Airlines, Air France e Iag - hanno visto i ricavi ridursi drasticamente poiché l'industria dell'aviazione non riesce a riprendersi. Secondo StockApps, le perdite totali 2020 per i sei gruppi di compagnie aeree ammonterebbero attualmente a 110 miliardi di dollari.



Le perdite

Le tre principali compagnie aeree statunitensi sarebbero state particolarmente colpite, registrando perdite record di 63,9 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno.

“Le massicce cancellazioni di voli - spiegano da StockApps - hanno portato a enormi cali di entrate provenienti dai passeggeri e hanno causato perdite impressionanti alle più grandi compagnie aeree del mondo".



Il trend

In Europa, il quadro finanziario è solo parzialmente migliore, con i tre maggiori gruppi - Lufthansa Group, Air France e Iag - che perdono 45,9 miliardi di dollari di entrate. Le perdite sono state relativamente modeste nel primo trimestre del 2020, per poi accelerare poiché il Covid-19 si è diffuso a livello globale da marzo.



Le americane

Fra le americane, Delta ha sofferto di più con perdite per 22,4 miliardi di euro registrate durante l'anno, mentre American Airlines e United Airlines hanno registrato perdite superiori a 20 miliardi di dollari ciascuna. I ricavi del secondo e terzo trimestre sono particolarmente allarmanti per tutti e tre i gruppi.



Le europee

Sul fronte delle europee, il Gruppo Lufthansa lascia sul terreno oltre 10 miliardi di dollari da gennaio a giugno, con una capacità diminuita del 61%.

Le perdite di Air France hanno superato i 20 miliardi di dollari l'anno dopo che l'attività passeggeri della compagnia si è attestata al 40% rispetto ai livelli dell'anno scorso.

Iag, con British Airways e Iberia, ha perso finora 14,9 miliardi di dollari e la capacità dei passeggeri è scesa di oltre il 78% per il terzo trimestre, pari a una riduzione totale del 64% sull'anno. La compagnia aerea ha annunciato che opererà solo il 30% dei voli durante il quarto trimestre.